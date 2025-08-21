В Италии задержали подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

Согласно данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный в Италии подозреваемый является гражданином Украины.

В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России начать поставки газа по уцелевшей ветке «Северного потока — 2» при наличии европейского спроса. По его словам, отказ от украинского транзита ударил только по ЕС.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» прогремели взрывы. В результате произошла разгерметизация двух ниток «Северного потока» и одной «Северного потока — 2». Официальные расследования Германии, Дании и Швеции не назвали конкретных виновных, однако в СМИ появлялись версии о причастности украинских групп и, возможно, западных спецслужб.