Россия предложила Европе возобновить поставки газа через «СП-2»

сегодня в 23:18

Вице-премьер Новак: отказ от украинского транзита ударил только по ЕС

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России начать поставки газа по уцелевшей ветке «Северного потока — 2» при наличии европейского спроса, сообщает РИА Новости.

Это предложение прозвучало на фоне подтвержденных данных о сохранении Россией прежних объемов экспорта газа в Европу, несмотря на прекращение транзита через Украину.

«Отказ от украинского маршрута не нанес ущерба российской экономике — мы переориентировали потоки и нарастили поставки СПГ. Основные потери понесла сама Европа, вынужденная переплачивать за сжиженный газ», — подчеркнул Новак.

Техническая возможность для стабилизации ситуации существует — одна из ниток «Северного потока — 2» сохранила работоспособность.