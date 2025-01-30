Трамп: США помогут отправить тела погибших при авиакатастрофе россиян на родину

США позаботятся о том, чтобы отправить тела россиян, погибших при крушении самолета в Вашингтоне, на родину. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

По словам республиканца, американская сторона уже связалась с Россией и обсудила данный вопрос.

США помогут с передачей останков погибших в Москву. Соединенные Штаты «окажут содействие», как добавил Трамп.

Ранее американский президент выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне. Он назвал погибших «талантливыми людьми».

В ночь на четверг самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом. Воздушное судно рухнуло в реку.

На борту самолета находились 64 человека, в том числе американские и российские фигуристы. Никто не выжил.

Среди погибших — российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также еще шестеро фигуристов.