Фермеров Подмосковья пригласили на премию «Легендарные фермеры 2026»

Фермерские хозяйства Московской области могут до 29 ноября 2026 года подать заявки на премию медиагруппы «Комсомольская правда» «Легендарные фермеры 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премия «Легендарные фермеры 2026» поддерживает малый и средний бизнес в агропромышленном комплексе, популяризирует предпринимательство и продвигает успешные хозяйства России. Участвовать могут опытные сельхозпроизводители и начинающие предприниматели.

В минсельхозпроде Московской области напомнили, что в прошлом году фермеры региона вошли в число финалистов. Премия позволяет рассказать о своем деле широкой аудитории, обменяться опытом и получить признание профессионального сообщества и потребителей.

Заявки принимают по семи номинациям: — «Фермерская династия» — для семейных хозяйств, где работают несколько поколений; — «Крутой поворот» — для предпринимателей, пришедших в сельское хозяйство из других сфер; — «Агротуры» — для хозяйств, развивающих сельский туризм; — «Фермер года» — за личные достижения и значительный прорыв за год; — «Женщина в агробизнесе» — для женщин-руководителей с заметными результатами в отрасли; — «Агроблогер» — для авторов, рассказывающих о сельском хозяйстве и фермерской жизни; — «Инновации на ферме» — для предприятий, внедряющих робототехнику, автоматизацию и современные технологии.

Условия и форма заявки размещены на официальном сайте премии. До 29 ноября 2026 года участникам нужно выбрать номинацию, указать название, адрес, описание хозяйства и контакты, рассказать о достижениях и результатах, приложить фотографии и ссылки на сайт и социальные сети.

Народное голосование пройдет с 1 декабря 2026 года по 15 января 2027 года. Затем состоится голосование экспертного жюри. Победителей наградят в феврале — марте 2027 года.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.