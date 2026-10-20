Четверо пострадали: легковушка влетела в толпу и детскую коляску в Ульяновске

В Ульяновске легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов и детскую коляску. Четыре человека, в том числе ребенок, попали в больницу, сообщает Baza .

Авария произошла во вторник на разделительной полосе на проспекте Авиастроителей. ВАЗ-2114, за рулем которого был 18-летний водитель, нарушил правила дорожного движения и на большой скорости сбил пешеходов, после чего врезался в столб.

На опубликованных кадрах видно, как очевидцы окружили отечественную легковушку, которая при столкновении со столбом превратилась в груду металлолома.

В результате ДТП госпитализировали пассажира автомобиля и троих пешеходов, среди которых маленький ребенок и 64-летняя женщина. Водителя задержали. Ему предстоит пройти тест на содержание алкоголя в крови.

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