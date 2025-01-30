Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян, находившихся на борту рухнувшего в Вашингтоне самолета, сообщает РИА Новости .

По словам республиканца, авиакатастрофа потрясла многих людей, причем не только жителей США, но и других стран, чьи сограждане находились на борту упавшего самолета.

По словам Трампа, в авиалайнере летели в том числе россияне. Он назвал их «очень талантливыми людьми».

«Нам очень, очень и очень жаль», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Среди погибших есть еще шестеро фигуристов.

Всего на борту находилось 64 человека. По предварительным данным, никто не выжил.

29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в аэропорту в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk. Оба рухнули в реку.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на борту рухнувшего в США самолета были россияне.