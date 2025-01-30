Песков подтвердил, что на борту рухнувшего в США самолета были россияне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подтвердились данные о нахождении на борту разбившегося в Вашингтоне самолета российских фигуристов и других сограждан, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, «печальные данные подтверждаются». В самолете, который потерпел крушение, летели в том числе российские фигуристы и другие соотечественники.

В США произошла авиакатастрофа при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. Военный вертолет Black Hawk врезался в самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines, который в результате потерпел крушение.

На борту лайнера находились 64 человека. Среди пассажиров были известные фигуристы.

Ранее Матч ТВ опроверг, что на борту разбившегося авиалайнера были фигуристы с российскими корнями из списка, который ранее разошелся в СМИ.