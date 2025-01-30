Наумов и Шишкова погибли в авиакатастрофе, подтвердили в США

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Среди погибших также есть шестеро фигуристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортклуба Бостона Дуга Зегибе.

«Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — сказал глава спортивного клуба.

По словам Зегибе, погибшие российские тренеры работали с ними с 2017 года. Директор добавил, что Шишкова и Наумов летели в самолете без своего сына.

29 января пассажирский самолет с фигуристами столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным американских СМИ, найдены тела более 30 погибших в авиакатастрофе.