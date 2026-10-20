В Дрезне выполнили 75% работ по капремонту водопроводных сетей

Мособлводоканал завершил прокладку новых труб на шести из восьми участков водопровода в Дрезне. Обновленные сети обеспечат стабильное водоснабжение более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капремонт водопроводных сетей в Дрезне выполнен на 75%. Здесь меняют восемь участков диаметром от 160 до 300 мм — как основные магистрали, так и отводящие трубопроводы. Общая протяженность новых труб составит более 2,4 км.

На шести участках уже проложили более 2 км труб и смонтировали свыше 30 бетонных колодцев. Рабочие устанавливают пожарные гидранты и запорную арматуру, которая позволит при локальной поломке отключать отдельный участок, а не весь город. Сейчас идет подготовка к поочередному переключению абонентов со старых сетей на новые.

Трубы прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. В начале и конце участка выкапывают небольшие котлованы, буровая установка создает под землей тоннель, в который затем затягивают пластиковую трубу.

Работы входят в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Всего в шести населенных пунктах Орехово-Зуевского округа планируют заменить 47 км трубопроводов холодного водоснабжения. Завершение намечено до середины октября 2027 года.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, на уже обновленных объектах отмечают снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.