В Дубне провели выставку «Образование и карьера» для школьников

Школьники из Дубны, Кимр, Талдома и Долгопрудного 20 октября познакомились с вузами и работодателями на выставке «Образование и карьера» в особой экономической зоне «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Выставку организовали совместно с ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка. Школьники обсудили с представителями вузов направления подготовки и условия поступления, сопоставили свои интересы с потребностями предприятий.

Программы представили Российский университет дружбы народов, университет «Дубна», Государственный университет просвещения, Тульский государственный университет, НИТУ МИСИС, БГТУ «ВОЕНМЕХ», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

«Мне интересна работа инженера по управлению электростанциями, турбинами и парогазовыми установками. Особенно заинтересовал РУДН», — поделился ученик 9-го класса Запрудненской гимназии Константин Ладыгин.

На стенде ему рассказали о подходящем направлении подготовки, ответили на вопросы и дали материалы для изучения дома.

Карьерные возможности представили управляющая компания ОЭЗ «Дубна», резиденты «Промрессурс», «Промтех-Дубна», «Гранат Био Тех» и градообразующее предприятие ГосМКБ «Радуга».

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что для обеспечения резидентов кадрами важно работать и с соискателями, и со школьниками. Среди профориентационных мероприятий он назвал ярмарку вакансий, которая состоится в субботу, и национальный проект «Билет в будущее». Цель выставки — показать связь образования с работой в разных отраслях, от оборонной промышленности до производства медицинских изделий.

Затем школьники совершили автобусную экскурсию по ОЭЗ и заложили капсулу времени. В нее поместили электронный носитель с фото и видео мероприятия, приветствия руководителей и записки о будущих профессиях. Капсулу будут хранить в музее крылатых ракет и откроют в 2036 году, чтобы узнать, как осуществились мечты участников.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.