Суд Москвы на 2 месяца продлил арест фигурантам дела блогеров Чекалиных

Троицкий районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу скандально известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о незаконном выводе 250 млн рублей за пределы России, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Так, суд на 2 месяца и 1 сутки продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным, а также Роману Вишняку.

Ранее суд наложил арест на имущество блогера Лерчек. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

В начале октября 2024 года суд поместил Валерию и ее экс-супруга Артема под домашний арест. Они стали фигурантами дела о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов.

Чекалины отказались признать свою вину в суде. Им грозит до 10 лет тюрьмы.