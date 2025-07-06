Франция предлагает «научное убежище» американским исследователям

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Франция становится новым центром притяжения для американских ученых, разочарованных состоянием исследовательской среды в США, сообщает РЕН ТВ .

Университет Экс-Марсель предложил программу «научного убежища», гарантирующую трехлетнее финансирование для тех, кто столкнулся с ограничениями академических свобод.

Среди 39 финалистов программы — известный исследователь Брайан Сэндберг, который не скрывает разочарования.

«Американская система рушится на глазах. То, что раньше было образцом академической свободы, теперь подвергается репрессиям», — отметил ученый.

Его слова отражают настроения почти 300 ученых, подавших заявки на участие во французском проекте.

Инициатива Марсельского университета вызвала резонанс в научном сообществе. Эксперты отмечают, что это может стать началом «утечки мозгов» из США, где, по мнению участников программы, политические разногласия все чаще влияют на распределение исследовательских грантов и свободу научной деятельности.

Французские власти рассматривают этот проект как возможность усилить свои научные позиции.