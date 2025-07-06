Свыше 70 жертв в Газе при атаках ЦАХАЛ

В Газе за сутки от израильских ударов погибли 78 палестинцев

Цифры подтверждают тенденцию к эскалации на фоне продолжающейся уже два месяца операции «Колесницы Гидеона». Еще: 743 мирных жителя погибли и около 4 800 получили ранения в попытках получить продовольствие.

«Люди идут под обстрелом за едой, зная, что могут не вернуться. Дети роются в мусоре, пока родители стоят в смертельных очередях», — описывает ситуацию газета «Аль-Кудс».

Медики на местах сообщают о критической нехватке всего — от бинтов до обезболивающего.

Операция израильской армии, официально направленная против ХАМАС, приобретает всё более тотальный характер. Как отмечают наблюдатели ООН, под удар попадает вся гражданская инфраструктура — больницы превращаются в руины, системы водоснабжения и канализации разрушены.