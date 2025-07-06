Психиатров обязали сообщать правоохранителям об опасных больных

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С 1 марта 2025 года российские врачи обязаны уведомлять правоохранительные органы о пациентах с психическими расстройствами, которые могут совершить общественно опасные действия, напомнил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Новый механизм направлен на профилактику преступлений и своевременное оказание помощи самим больным.

«Речь идет исключительно о случаях, когда профессиональное заключение врача свидетельствует о реальной опасности пациента для окружающих», — подчеркнул парламентарий.

Для таких граждан будет установлено обязательное медицинское наблюдение, позволяющее контролировать их состояние и предотвращать возможные риски.

В Минздраве заверяют, что закон не касается всех людей с психиатрическими диагнозами, а применяется только при наличии конкретных признаков опасного поведения.