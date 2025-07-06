Коммунисты утвердили новую редакцию устава и название на съезде партии

сегодня в 05:55

На XIX отчётно-выборном съезде в подмосковных "Снегирях" Коммунистическая партия Российской Федерации приняла решение об изменении официального наименования. Теперь в документах она будет значиться как "КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, новое название должно сделать партию более узнаваемой для избирателей при голосовании.

Это упростит идентификацию в бюллетенях", — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Партийный форум также одобрил обновлённую редакцию устава, которая теперь будет направлена в Минюст для государственной регистрации. Ранее официальное название звучало как "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"".

Ранее сообщалось, что лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сохранил свой пост.