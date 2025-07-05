КПРФ сохранила руководство: Зюганов единогласно переизбран председателем

сегодня в 22:37

Завершился XIX съезд КПРФ, по итогам которого состоялся I организационный пленум ЦК партии. Как сообщается в официальном Telegram-канале КПРФ, «председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г. А. Зюганов».

Таким образом, политик, возглавляющий партию с момента ее основания в 1993 году, сохранил свой пост.

Первыми заместителями Зюганова остались первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и зампред комитета по безопасности Юрий Афонин.

КПРФ, являющаяся идеологической преемницей КПСС, продолжает оставаться одной из пяти парламентских партий России. С 1993 года она неизменно представлена в Госдуме, а ее программа базируется на марксистско-ленинской доктрине.