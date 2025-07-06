Увеличилось количество пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в Забайкалье

Число пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в Забайкалье увеличилось до 10

В Забайкальском крае появились новые данные о пострадавших при аварийной посадке самолёта Ан-2, сообщили в региональном Минздраве.

По последней информации минздрава региона, травмы различной степени тяжести получили 10 человек из 11 находившихся на борту — девять парашютистов и член экипажа.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта для прыжков с парашютом. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, но после дополнительного осмотра медики выявили ещё двух человек, нуждающихся в помощи.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Читы, их жизни ничего не угрожает. Причины жёсткой посадки выясняет специальная комиссия.