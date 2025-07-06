Ан-2 совершил жесткую посадку в Чите: восемь пострадавших

сегодня в 05:07

В Читинском районе Забайкальского края произошла аварийная посадка самолёта Ан-2, сообщили в Минздраве региона.

По предварительным данным, на борту находились члены экипажа и парашютисты-любители, выполнявшие тренировочные прыжки.

Инцидент произошёл в районе села Смоленка. Борт принадлежал оборонному обществу ДОСААФ.

"Всего восемь пострадавших. Предварительно из них: двое в тяжелой степени, шесть в средней", - сказано в сообщении ведомства.

Причины чрезвычайного происшествия выясняет специальная комиссия.