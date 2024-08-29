Суд Франции не увидел доказательств участия Дурова в распространении порно

Французский суд не увидел доказательств личного участия основателя Telegram Павла Дурова в распространении порно и других преступлениях, которые ему вменяли, поэтому отпустил его под залог в 5 млн евро с обязательным визитом в полицию дважды в неделю, сообщает Telegram-канал Mash .

Прокуратура Франции пыталась убедить суд, что Павел Дуров администрировал онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, отказывался передавать ключи шифрования, был соучастником распространения детского порно и занимался незаконным оборотом наркотиков. Создателю Telegram также вменяли совершение преступления в составе группы лиц и отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешенной законом, но доказательств оказалось недостаточно, поэтому предпринимателя отпустили домой под залог.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже, сразу же, как его самолет приземлился. По данным СМИ, ордер на арест предпринимателя выписали за несколько минут до прибытия его самолета в столицу Франции.

В итоге Дуров провел в трехместном изоляторе без кондиционера 96 часов. Ему запрещали читать прессу и смотреть телевизор. Вместе с ним подозреваемыми по делу проходят старший брат Павла Николай Дуров и их партнер Илья Перекопский.

Ранее в Сети появилось видео, как Павел Дуров покидает здание суда на частном авто после того, как его отпустили под залог. Общаться с журналистами предприниматель отказался.