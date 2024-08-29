Появилось видео, на котором Дуров покидает здание суда в Париже

На опубликованных кадрах видно, как Дуров в солнечных очках направляется в черному автомобилю в сопровождении нескольких лиц, садится в машину, которая его увозит.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.

Ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в числе которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.