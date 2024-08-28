Брата Павла Дурова объявили в розыск на территории Франции

Брата Павла Дурова Николая объявили в розыск на территории Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Согласно информации издания, власти страны выдали ордеры на арест основателя Telegram и его брата Николая еще в марте 2024 года.

Николай Дуров является программистом, он помогал Павлу в создании социальной сети «ВКонтакте».

По известной информации, Николай уже не работает вместе с ним.

Кроме того, у старшего брата Павла нет аккаунтов в социальных сетях, поэтому он не высказывал свое мнение о его аресте.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при сходе с частного самолета, который прилетел из Азербайджана. Срок задержания бизнесмена уже был дважды продлен. Основатель Telegram проходит подозреваемым по делу о киберпреступлениях.