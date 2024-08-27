Павлу Дурову вновь продлили срок задержания по делу о киберпреступлениях

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Reuters: Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов

Парижская прокуратура на 48 часов продлила срок задержания сооснователя Telegram Павла Дурова в рамках расследования дела о киберпреступлениях, сообщает ТАСС .

Как ранее писало агентство Reuters, задержанного миллиардера обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в Telegram.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при сходе с частного самолета. По данным прокуратуры Франции, срок задержания бизнесмена уже был продлен с 25 по 28 августа.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, арест Дурова в Париже не связан с политическими решениями.