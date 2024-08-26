Президент Франции Макрон: решение об аресте Дурова не является политическим

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в Париже не по политическому решению.

«Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — написал глава французского государства на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что после ареста Дурова о Франции распространяется много ложной информации. Республика была и остается «привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству».

Макрон добавил, что в условиях верховенства закона свободы реализуются в рамках, установленных законодательством для защиты граждан и уважения их основных прав. А что касается Дурова, то решение остается за судьями.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. На миллиардера был выписан ордер, действовавший на территории Франции. По данным Reuters, бизнесмена обвиняют в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям.