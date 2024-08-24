В аэропорту пригорода Парижа задержали Павла Дурова

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Предпринимателя задержали вечером в субботу на перроне аэропорта Ле-Бурже при сходе с частного самолета, который, по предварительной информации, прилетел из Азербайджана.

Дуров, у которого есть французское гражданство, числился в списке разыскиваемых Францией лиц, пишут СМИ. Запрос на его розыск сделало

Управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних сделало запрос на его розыск после предварительного расследования.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров впервые вошел в рейтинг богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI), где был отнесен к гражданам России.