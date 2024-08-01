Основатель Telegram Дуров вошел в рейтинг богатейших людей мира как россиянин

Основатель Telegram Павел Дуров впервые вошел в рейтинг богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI), где был отнесен к гражданам России, сообщает РИА Новости .

При этом составители рейтинга не забыли указать и иные три гражданства Дурова: Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франция.

Состояние предпринимателя оценили в 9,15 млрд долларов — это 279 строчка в списке из 500 возможных.

Рейтинг BBI возглавил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (252 млрд долларов), за ним следует основатель Amazon.com Джефф Безос (209 млрд долларов), а тройку лидеров замыкает президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (185 млрд долларов).

Ранее Дуров заявил, что стал донором спермы, поэтому сейчас у него есть сотня детей. Предположительно, сперма предпринимателя хранится в том числе в одной из столичных клиник. Стоимость одной дозы этого биоматериала составляет 30 тыс. рублей.