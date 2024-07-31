В Москве девушки могут зачать ребенка от Павла Дурова
Жительницы России могут стать матерями, используя генетический материал программиста, создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает URA.RU.
Редакция опубликовала на своих страницах скриншоты анкеты, которая, предположительно, может принадлежать Павлу Дурову. В анкете донора спермы под № 6 одной из московских клиник говорится, что рост человека составляет 176 сантиметров, он кареглазый брюнет с европейским типом внешности.
«Биоматериал от этого донора мы не продаем в другие клиники, его можно использовать только у нас», — рассказали URA.RU в клинике репродукции, которая находится в Москве.
В анкете донора биологического материала также указаны его любимые книги, фильмы, предпочтения в еде, а также предпочитаемый режим жизни.
Ранее Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Он также планирует открыть код своей ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга.