В Москве девушки могут зачать ребенка от Павла Дурова

В московской клинике жительницы России могут зачать и родить от Дурова

Редакция опубликовала на своих страницах скриншоты анкеты, которая, предположительно, может принадлежать Павлу Дурову. В анкете донора спермы под № 6 одной из московских клиник говорится, что рост человека составляет 176 сантиметров, он кареглазый брюнет с европейским типом внешности.

«Биоматериал от этого донора мы не продаем в другие клиники, его можно использовать только у нас», — рассказали URA.RU в клинике репродукции, которая находится в Москве.

В анкете донора биологического материала также указаны его любимые книги, фильмы, предпочтения в еде, а также предпочитаемый режим жизни.

Ранее Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Он также планирует открыть код своей ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга.