Дуров раскрыл количество биологических детей

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Основатель Telegram заявил о сотне детей из собственного биоматериала

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о сотне детей, которые появились на свет из его собственного биоматериала, пишут « Ведомости ».

Дуров заявил, что стал донором спермы по просьбе друга ещё 15 лет назад, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.

Дети родились в 12 странах, Дуров таким образом помог завести детей ста парам, сказано в публикации.

Предприниматель теперь готовится раскрыть исходный код своей ДНК, чтобы в будущем его отпрыски могли встретиться.

Ранее женщина по имени Ирина Болгар заявила, что родила от Дурова троих детей.