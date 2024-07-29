Дуров раскрыл количество биологических детей
Основатель Telegram заявил о сотне детей из собственного биоматериала
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о сотне детей, которые появились на свет из его собственного биоматериала, пишут «Ведомости».
Дуров заявил, что стал донором спермы по просьбе друга ещё 15 лет назад, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал бизнесмена.
Дети родились в 12 странах, Дуров таким образом помог завести детей ста парам, сказано в публикации.
Предприниматель теперь готовится раскрыть исходный код своей ДНК, чтобы в будущем его отпрыски могли встретиться.
Ранее женщина по имени Ирина Болгар заявила, что родила от Дурова троих детей.