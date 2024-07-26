Подруга Павла Дурова заявила, что родила от него троих детей

Вероятная мать троих детей Дурова заявила, что познакомилась с ним в Петербурге

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что ее знакомство с основателем Telegram произошло в Санкт-Петербурге. При этом год встречи она не уточнила, сообщает kp.ru .

Женщина утверждает, что с бизнесменом ее связывали романтические отношения, в которых появились на свет Даниэль, Лея и Давид Дуровы. Семья проживает в Швейцарии.

«Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — сказала Ирина.

Она уточнила, что решила объявить себя матерью наследников Дурова после просьбы сыновей и дочери.

Болгар также утверждает, что хранит совместные фото с предпринимателем, но не может ими поделиться без его согласия.

Вместе с тем ряд интернет-пользователей считает, что Дуров не является отцом детей Ирины. Сам миллиардер не подтверждает, но и не опровергает информацию о новоиспеченной семье.