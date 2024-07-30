Юрист высказался о планах Павла Дурова раскрыть код ДНК в базе доноров спермы

Юрист: Дуров может получить судебные иски от матерей его биологических детей

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что после раскрытия своего кода ДНК в базе доноров спермы основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может столкнуться с большим количеством судебных исков от матерей, сообщает РИА Новости .

«Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера. В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков», — считает Хаминский.

Он подчеркнул, что из 100 счастливиц наверняка найдутся те, которые начнут утверждать о беременности после случайного полового акта с известным программистом, а не в результате ЭКО.

Хаминский добавил, что Дурову лучше не отходить анонимности, которая является главным принципом донорства спермы, чтобы не пришлось до конца жизни отстаивать свое состояние в суде.

Ранее Павел Дуров заявил о сотне детей, которые появились на свет из его собственного биоматериала. Миллиардер отметил, что стал донором спермы по просьбе друга еще 15 лет назад. По словам избранницы Дурова Ирины Болгар, она знала о донорской программе Павла.