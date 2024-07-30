Мать детей Дурова Ирина Болгар заявила, что знала о донорской программе Павла

Избранница основателя мессенджера Telegram Дурова Ирина Болгар рассказала, что знала о донорской программе Павла, так как он рассказывал о ней, сообщает Starhit .

Ирина, предположительно, родила российскому миллиардеру троих детей — дочь Лею, сыновей Давида и Даниэля. В настоящее время Болгар проживает за границей и часто демонстрирует роскошную жизнь в соцсетях.

«Да, я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия в ней», — сказала 43-летняя Болгар.

Она подчеркнула, что участие Дурова в анонимной донорской программе не оказывало негативного влияния на отношения и семью.

Избранница Дурова добавила, что с уважением относится к любым решениям и жизненным выборам других людей, оставляя за собой право принять свое решение и сделать выбор.

Ранее Павел Дуров заявил о сотне детей, которые появились на свет из его собственного биоматериала. Известный программист отметил, что стал донором спермы по просьбе друга еще 15 лет назад.