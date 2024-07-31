Доза спермы Павла Дурова в Москве подешевела почти вдвое

В одной из частных медицинских клиник Москвы предлагается приобрести, как утверждается, сперму основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По заявлению сотрудников учреждения, стоимость одной дозы этого биоматериала составляет 30 тыс. рублей, пишет RT .

Ранее цена на «сперму Дурова» была выше и достигала 70 тыс. рублей, однако в настоящее время она снижена до 30 тыс. рублей. При этом обычная доза спермы в этой клинике стоит 20 тыс. рублей.

В клинике показали анкету, которую, по словам медиков, заполнял лично Павел Дуров. Кроме того, сотрудники продемонстрировали фотографии основателя Telegram и детей, которые, предположительно, были рождены с использованием его биоматериала.

Полная стоимость процедуры искусственного оплодотворения с использованием «материала Дурова» составляет от 225 до 300 тыс. рублей, включая стоимость подсадки эмбрионов. В клинике уверяют, что на данную услугу наблюдается большой спрос и весь график записей уже заполнен.

Врачи также заявили, что все дети, появившиеся на свет благодаря «сперме Дурова», начинают читать уже в возрасте полутора лет. При этом на вопрос о гарантиях подлинности биоматериала ответ получен не был.