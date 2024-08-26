Reuters: Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям

Миллиардера Павла Дурова, задержанного во Франции, обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, в настоящее время предприниматель остается под стражей. Расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями совместно с управлением по противодействию мошенничеству.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при сходе с частного самолета. По данным прокуратуры Франции, срок задержания основателя Telegram истекает 28 августа. Дело против миллиардера было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, Павла Дурова арестовали в Париже не по политическому решению.