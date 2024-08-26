Прокуратура: срок задержания Дурова во Франции истекает 28 августа

Будет ли он оставаться под стражей после 28 числа — неясно. Дело против миллиардера было открыто 8 июля. Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сейчас основателя Telegram допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Ранее французская полиция впервые прокомментировала дело Павла Дурова. Его обвиняют в бездействии по отношению к финансовым и киберпреступлениями, совершаемым через Telegram.

При этом источники Reuters во французской полиции говорили, что расследование в отношении основателя Telegram было начато из-за его отказа сотрудничать с правоохранительными органами.