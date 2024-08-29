Адвокат Дурова заявил, что в обвинения в адрес бизнесмена абсурдны

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram, пишет РИА Новости.

Как сообщают французские СМИ, адвокат заявил, что абсурдно полагать, что глава соцсети может быть причастен к преступным действиям, которые могут быть совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями.

Ранее основатель Telegram покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.

Ему было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в числе которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.