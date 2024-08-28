Французские власти объявили брата Дурова в розыск, чтобы взять его в «заложники»

Правительство Франции может хотеть взять брата основателя Telegram Павла Дурова в «заложники». Об этом « Абзацу » рассказал юрист Дмитрий Романенко.

Французское правительство объявило Николая Дурова в розыск, преследуя одну из двух целей. Программиста хотят использовать либо для давления на Павла, либо выудить у него информацию.

Романенко считает, что раз власти Парижа арестовали основателя Telegram, то ничто не способно их остановить. На Дурова будут оказывать серьезное давление.

Ранее судья прекратил содержание основателя Telegram под стражей во Франции. Однако на свободу он пока не выйдет — статус бизнесмена в деле был изменен, чтобы его могли допросить и предъявить обвинения.