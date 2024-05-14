Суд арестовал фигуранта дела главного кадровика Минобороны Кузнецова за взятку

Басманный районный суд Москвы во вторник до 12 июля арестовал Леву Мартиросяна за дачу взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба Вооруженных сил РФ Юрию Кузнецову, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, главный кадровик оборонного ведомства, используя свое служебное положение, за взятку в виде имущества в особо крупном размере оказывал ранее знакомому по службе Мартиросяну общее покровительство.

Мартиросян обвиняется по ч. 5 ст 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан во вторник по подозрению во взятке в особо крупном размере. В его квартире провели обыски и нашли в том числе деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн рублей.

Суд арестовал Кузнецова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Офицеру грозит до 15 лет тюремного заключения.