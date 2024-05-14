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Суд арестовал генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова по обвинению во взятке

Кузнецова арестовали по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению может составлять до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что Кузнецов был задержан. Расследованием дела в отношении генерала-лейтенанта занимается Главное военно-следственное управление СКР.

Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев назначил его начальником 8-го управления Генштаба страны. В мае прошлого года глава государства Владимир Путин назначил его на должность начальника Главного управления кадров Минобороны.