Суд арестовал генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова по обвинению во взятке
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Суд арестовал начальника Главного управления кадров министерства обороны страны, генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова, сообщает «Коммерсант».
Кузнецова арестовали по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению может составлять до 15 лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что Кузнецов был задержан. Расследованием дела в отношении генерала-лейтенанта занимается Главное военно-следственное управление СКР.
Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев назначил его начальником 8-го управления Генштаба страны. В мае прошлого года глава государства Владимир Путин назначил его на должность начальника Главного управления кадров Минобороны.