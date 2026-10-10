В Киеве прогремел взрыв

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В Киеве раздался взрыв в то время, когда в городе действовал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию украинского издания «Новости.Live».

О взрыве в черте столицы соседней страны медиаресурс рассказал в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям онлайн-карты оповещения министерства цифровой трансформации государства, на момент инцидента в регионе была объявлена и продолжала действовать воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что киевские власти практически не приняли нужных мер для устойчивого функционирования города при отключениях света. Столица соседней страны уже несколько дней остается без электричества. Есть перебои с водой и транспортом.

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