Зеленский обвинил Кличко в плохой подготовке Киева к блэкаутам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева почти не приняли необходимых мер для устойчивой работы города при отключениях электричества, пишет газета «Известия» .

Зеленский сообщил о задачах для столицы после доклада о ситуации. Претензии к городским властям прозвучали на фоне ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины.

«Отдельно определили задачи в отношении Киева — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых мер», — написал Зеленский.

Киев уже несколько дней остается без света. В городе возникли масштабные проблемы с электричеством, водой и транспортом. В ряде украинских регионов власти также ввели экстренные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям, которым есть куда уехать, временно покинуть столицу. Позже он назвал коррупцию в окружении Владимира Зеленского губительной для Украины и предупредил, что такие скандалы подрывают доверие западных партнеров.

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