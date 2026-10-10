Порывистый ветер до 17 м/c и дожди накроют Московский регион 10 октября
В субботу, 10 октября, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода с кратковременными осадками. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе составит от 11 до 13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Местами пройдут небольшие дожди. Ситуацию осложнит юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду и порывами, достигающими 17 м/c.
В ночные часы существенных осадков не предвидится. Температурные показатели в столичном регионе опустятся до 5–7 градусов тепла.
Сохранится облачность с прояснениями. Юго-западный ветер ослабнет до умеренных 5–10 метров в секунду.
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