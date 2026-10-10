Один человек погиб в серии массовых ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье

На 40-м километре Дмитровского шоссе (автодорога А-4) в городском округе Мытищи произошла серия дорожно-транспортных происшествий. В одном из них погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным сведениям Госавтоинспекции, при движении в сторону области произошло столкновение двух попутных грузовых автомобилей. От полученных травм один человек скончался на месте инцидента.

Практически одновременно на этом же участке магистрали случились еще две сопутствующие аварии. В одной столкнулись две легковые машины, во второй — три. В этих инцидентах пострадавших нет, за медицинской помощью никто из участников не обращался.

Сотрудники подмосковной полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Трафик по направлению в область затруднен. Автомобилистов просят заранее планировать альтернативные пути объезда.

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