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Число оставшихся без света из-за урагана «Исайяс» американцев выросло до 600 тыс

Число оставшихся без света из-за урагана «Исайяс» американцев выросло до 600 тысяч человек. Массовые отключения электроэнергии затронули потребителей во Флориде и соседней Алабаме после удара мощного циклона, сообщает Telegram-канал SHOT .

Основной удар стихии пришелся на северо-запад Флориды. Эпицентром разрушений стал курортный город Дестин. Порывы устойчивого ветра там достигали 169 км/ч, сопровождаясь интенсивными ливнями.

В округе Окалуса из-за риска масштабных затоплений объявили чрезвычайное предупреждение о внезапном наводнении. Людей из наиболее опасных прибрежных зон эвакуировали.

Спасатели и коммунальные службы продолжают оценивать число пострадавших и объемы нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 01:30 10 октября перебои с электричеством затронули 68,8 тыс. потребителей в Алабаме и 93,8 тыс. во Флориде. В Луизиане и Миссисипи света лишились 3,4 тыс. и 4,4 тыс. абонентов соответственно.

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