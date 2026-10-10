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В США из-за урагана «Исаиас» 170 тыс. человек остались без света

Более 170 тыс. человек в штатах Алабама и Флорида остаются без света из-за приближения к американскому побережью урагана «Исаиас», сообщает ТАСС .

По данным на 01:30 мск перебои с электричеством коснулись 68,8 тыс. потребителей в Алабаме, 93,8 тыс. во Флориде.

Кроме того, в Луизиане и Миссисипи, без электричества остались 3,4 тыс. и 4,4 тыс. потребителей соответственно.

Скорость порывов ветра в пределах урагана превышает 50 метров в секунду.

Ранее на северо-востоке Польши около 145 тыс. домохозяйств оказались обесточены в результате резкого ухудшения погоды.

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