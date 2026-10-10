Медсестра из Тулы сорвала суперприз в лотерее, выиграв 12,5 млн рублей

Медицинская сестра из Тулы по имени Анастасия выиграла суперприз в размере 12,5 млн рублей в одном из розыгрышей. Девушка уже участвовала в розыгрышах ранее и выигрывала меньшие суммы, однако столь крупный куш сорвала впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

Свою победу жительница Тулы связывает со счастливыми приметами. Накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь.

Ключевую роль, по словам девушки, сыграла ее любимая цифра три. Анастасия родилась 3 ноября и перед судьбоносным тиражом приобрела ровно три лотерейных билета.

Кроме того, победительница считает, что крупная удача стала своего рода наградой за ее профессиональный труд и заботу о пациентах в больнице. Полученные миллионы медсестра планирует направить на приобретение собственной недвижимости.

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