Главному кадровику МО РФ Кузнецову предъявили обвинение во взяточничестве

Начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на Гарнизонный военный суд.

Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СУ РФ ведет расследование в отношении Кузнецова, который получил должность начальника главного управления кадров Минобороны России в мае 2023 года, а преступления начал совершать, по данным следствия, с 2021 года.

С 2010 по 2023 год Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, пока не получил повышение. Во время следственных действий, в его жилье провели обыски и нашли в том числе средства в рублях и иностранной валюте на сумму в 100 млн рублей.

Суд арестовал главного кадровика Минобороны по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он брал деньги от коммерческих структур.