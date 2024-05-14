Арестованный генерал-лейтенант Кузнецов получил взятку от коммерческих структур

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По данным следствия, в 2021–2023 годах в должности начальника 8 управления Генштаба ВС РФ Юрий Кузнецов получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, сообщает пресс-служба СКР.

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — сказала официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Она добавила, что суд избрал меру пресечения задержанному в виде заключения под стражу.

ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело в отношении Кузнецова по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).