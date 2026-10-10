Для детей участников СВО провели кулинарный мастер-класс в Солнечногорске

В новом корпусе школы № 4 состоялся кулинарный мастер-класс для детей участников специальной военной операции. Мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Занятие провела профессиональный шеф-повар с более чем 25-летним опытом, жена участника СВО Ольга Паршутина. Вместе с детьми она приготовила десерт «Красный бархат». В мастер-классе также приняли участие советник главы муниципалитета Виктория Куракова, депутат Совета депутатов от партии Единая Россия Лариса Борисова, руководитель женского клуба «СВО» Кристина Авдалян и сотрудник «Шереметьево ВИП», волонтер, сестра участника СВО Светлана Лукина.

«Для семей участников специальной военной операции важно создавать возможности для общения, творчества и новых впечатлений. Такие встречи помогают детям раскрыть свои способности, попробовать себя в интересном деле и провести время в теплой, дружеской атмосфере. Мы регулярно проводим различные мастер-классы и экскурсии на предприятия округа», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Участники специальной военой операции и члены их семей могут получить психологическую и юридическую помощь, содействие в реабилитации и адаптации, получении льгот и трудоустройстве в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.