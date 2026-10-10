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В Панаме заявили об отсутствии жертв землетрясения

Сообщений о жертвах в результате землетрясения магнитудой 7,2 в Панаме нет, информация о пропавших без вести также не поступала. Об этом заявила Национальная система гражданской защиты (Sinaproc) республики, сообщает ТАСС .

При этом поступают сообщения о повреждениях государственной инфраструктуры в различных частях региона Асуэро, в Панаме и центральных провинциях, таких как Кокле.

Кроме того, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой. Подземные толчки зафиксировали в районе Питалозы, местные власти предупредили жителей и туристов об опасности цунами.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 км к юго-западу от Панамы, очаг залегал на глубине 12 км.

Система предупреждения о цунами США сообщает о возможной угрозе. Людей предупреждают об опасности.

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