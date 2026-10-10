В Подмосковье завершили ремонт порядка 400 дворов по программе «Чистый регион»

Так, в 41 муниципалитете работы полностью завершены. Всего в этом году в регионе планируется отремонтировать 425 двора.

Сейчас общий процент выполнения программы составляет 93%. Полностью завершены работы на 396 адресах, еще 22 двора находятся в активной стадии ремонта, на 7 объектах работы пока не начаты.

Полностью завершили ремонт в следующих городских округах: Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Истра, Кашира, Клин, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Молодежный, Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электросталь.

Все работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей — их предложения учитываются при планировании.

Напомним, в этом году наибольшее количество дворов благоустроят в Люберцах — 35, Подольске — 24 и Раменском — 15.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.