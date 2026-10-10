сегодня в 06:21

На Камчатке 16-летний подросток разбился на мотоцикле

На Камчатке 16-летний подросток без прав разбился насмерть на мотоцикле, сообщает краевая прокуратура.

Смертельное ДТП произошло на 3-м км автодороги Дебаркадер — Погодный в поселке Усть-Камчатск.

По предварительной информации, подросток не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Несовершеннолетний умер на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на юго-западе Москвы, в результате которого погиб человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.